Lehrte

Ein kurzer Moment hat einem dreisten Dieb ausgereicht, um mitten am helllichten Tag in der Lehrter Fußgängerzone Beute zu machen. Der bislang Unbekannte hatte am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Zuckerpassage offenbar eine 76-Jährige beobachtet, die gerade ihr Fahrrad an einem Fahrradständer anschloss. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte nutzte der Dieb genau diesen Augenblick, um die Handtasche der Seniorin zu stehlen, die sie in dem hinteren Fahrradkorb deponiert hatte.

In der Tasche habe sich die Geldbörse der Lehrterin mit 73 Euro Bargeld sowie diversen Papieren wie Personalausweis und EC-Karte befunden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, die sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache melden können.

Von Oliver Kühn