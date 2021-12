Lehrte

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Sonnabendnachmittag in einem Elektrofachmarkt im Zuckerzentrum in Lehrte mehrere Elektroartikel gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 15.45 Uhr. Demnach schlenderte der Dieb durch den Markt und nahm dort drei hochwertige Tastaturen und ein paar Wireless-Kopfhörer an sich und steckte sie in eine Tüte. Als Mitarbeiter des Marktes den Diebstahl bemerkten und ihn ansprachen, flüchtete der Mann samt Diebesgut zu Fuß in Richtung Lehrter Innenstadt.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Mann ein. Wenig später fassten die Beamten den 31-Jährigen am Bahnhof in Lehrte und nahmen ihn fest. Sie entdeckten bei ihm auch die Tüte mit dem Diebesgut im Wert von 636 Euro und stellten es sicher.

Die Beamten fertigten eine Anzeige und setzten den Mann anschließend wieder auf freien Fuß.

Von Patricia Oswald-Kipper