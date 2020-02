Lehrte

An der Goethestraße ist es in der Nacht zum Montag zu zwei Diebstählen von Autoteilen gekommen. Dabei bauten die Täter jeweils sehr gezielt die Frontscheinwerfer aus. Bei beiden Autos handelt es sich um Wagen der Marke BMW. Dabei richteten die Unbekannten erheblichen Schaden an, denn sie zertrümmerten jeweils erst eine Seitenscheibe, öffneten dann die Motorhauben und machten sich schließlich an den Scheinwerfern zu schaffen. Weil dabei möglicherweise erheblicher Lärm entstand und die Goethestraße dicht bebaut ist, hofft die Polizei nun, dass es Ohren- oder Augenzeugen der Taten gibt. Das Kommissariat an der Osterstraße ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel