Lehrte

Die Einbrecher waren offenbar gut ausgerüstet: Unbekannte sind über das Wochenende in eine Kraftfahrzeug-Werkstatt an der Stackmannstraße in Lehrte eingestiegen. Dabei müssen sie über das richtige Werkzeug und viel Muskelkraft verfügt haben, denn nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben die Täter dafür zunächst die Gitterstäbe eines Fensters als auch das Fenster selbst aufgehebelt. Danach brachen sie im Innenraum einen Wandtresor auf, in dem sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Der Einbruch muss sich nach Angaben der Ermittler nach Geschäftsschluss zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, zugetragen haben. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 bei der Wache melden.

Von Oliver Kühn