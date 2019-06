Lehrte

Erst am Morgen ist einem 51-jährigen Lehrter aus der Gneisenaustraße aufgefallen, dass Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in sein Haus eingebrochen sind, während er geschlafen hatte. Nach Angaben der Polizei Lehrte hatten die Diebe eine Außenjalousie auf der rückwärtigen Seite des Hauses nach oben gedrückt und gewaltsam ein gekipptes Fenster geöffnet. Aus dem Wohnzimmer stahlen sie einen Lederbeutel mit etwa 20 Euro Kleingeld.

Von Oliver Kühn