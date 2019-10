Hämelerwald/Immensen

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter zwei Kleintransporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Tatorte befinden sich im Schleienweg in Hämelerwald Süd sowie in Immensen. Der Wert der Beute ist nach Angaben der Polizei in beiden Fällen im vierstelligen Bereich. Erst am Mittwochmorgen hatte es auf einem Parkplatz an der Niedersachsenstraße in Hämelerwald ebenfalls einen Einbruch in einen Transporter gegeben.

Am Schleienweg in Hämelerwald stahlen die Diebe Pressmaschinen samt Zubehör sowie eine Bohrmaschine. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Aus dem Transporter in Immensen entwendeten die Täter einen Profi-Bohrhammer samt Zubehör im Wert von etwa 8000 Euro.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Zeugenhinweise gibt es zu beiden Taten nicht. Das Kommissariat in Lehrte nimmt Tipps unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel