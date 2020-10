Sievershausen

Erneut sind in Lehrte Zigarettenautomaten das Ziel von Dieben gewesen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in Sievershausen an der John-F.-Kennedy-Straße und an der Straße Tiefenriede jeweils einen Automaten gewaltsam aufgehebelt. Sie stahlen alle Zigaretten und eine geringe Menge Geld.

Schaden an Automaten höher als Wert der Beute

Der Schaden an den beiden Geräten ist dagegen deutlich höher als der Wert der Beute, das Polizeikommissariat Lehrte schätzt ihn auf rund 3000 Euro. Die beiden Taten, die aufgrund der räumlichen Nähe vermutlich zusammenhängen, haben sich zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, abgespielt. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Anzeige

Fahndung erfolglos

Erst im September hatten Diebe Zigarettenautomaten am Bahnhof Immensen/Arpke sowie an der Straße Am Fleith in Immensen geknackt, im Juli an der Bürgermeister-Fuge-Straße in Kolshorn. Dieser war im vergangenen Jahr schon einmal Ziel gewesen: Diesen Automaten hatten Unbekannte sogar gesprengt und dann ausgeräumt. Doch obwohl umgehend mehrere Streifenwagen anrückten und ein Polizeihubschrauber 30 Minuten lang über dem Dorf kreiste, war die Fahndung erfolglos geblieben.

Von Oliver Kühn