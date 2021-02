Lehrte

Die Europastraße am Rand von Lehrte ist im Verlauf des Wochenendes Schauplatz für Diebstähle gewesen. Unbekannte Täter demontierten dort Einzelteile von zwei Lastwagen. Nach Angaben der Polizei bauten sie aus einem Fahrzeug sogar die Batterie aus und nahmen sie mit. An einem anderen Lastwagen fehlten am Montagmorgen die Rückleuchten sowie drei Zusatzscheinwerfer, die für Licht beim Be- und Entladen sorgen. Den Wert der Beute gibt das Lehrter Kommissariat mit mehreren Hundert Euro an.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine, die Ermittler hoffen aber auf Augenzeugen. Diese sollten sich unter Telefon (05132) 8270 im Lehrter Kommissariat melden.

Von Achim Gückel