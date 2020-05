Lehrte

Erneut ist es im Lehrter Stadtgebiet zu Einbrüchen in Firmenfahrzeuge gekommen. Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch an der Feldstraße in zwei Kleintransporter der Marken Mercedes und Renault ein und stahlen daraus Werkzeuge und Maschinen. Die Polizei teilt mit, dass die Täter in beiden Fällen die Heckscheibe einwarfen und dann die Tür öffneten. Den Wert der Beute schätzen die Ermittler auf etwa 5500 Euro.

Die Taten spielten sich zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr ab. Das Lehrter Kommissariat hofft nun, dass es Zeugen für die Taten gibt. Es ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar.

Von Achim Gückel