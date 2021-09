Lehrte

Mit einem dreisten Trick haben zwei bislang Unbekannte Beute in einem Mobilfunkgeschäft an der Burgdorfer Straße gemacht. Die Männer betraten den Laden gegen 17.30 Uhr und lenkten das Personal ab. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte rissen sie dann unvermittelt ein Brett gewaltsam aus der Auslage – auf dem mehrere hochwertige Apple-Geräte fest verschraubt gewesen waren. Danach ergriffen sie die Flucht und flüchteten unerkannt mit einem in der Nähe unweit der dortigen Bushaltestelle geparkten Auto.

Nun hoffen die Ermittler auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich auf der Lehrter Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.

Von Oliver Kühn