Ahlten

Wurden sie gestört oder gab es andere Gründe? Die Polizei rätselt über die Umstände eines versuchten Diebstahls von Kupferkabeln vom Gelände des Stromdienstleisters Tennet in Ahlten. Ein Zeuge hat offenbar in der Nacht zum Freitag gegen 1.45 Uhr Unbekannte dabei beobachtet, wie sie sich am Eisenbahnlängsweg an Rollen mit Kupferkabeln zu schaffen machten. Teile der Rolle seien bereits abgetrennt gewesen, teilt das Polizeikommissariat Lehrte mit. Ob die Diebe mitbekommen haben, dass sie beobachtet wurden oder aus anderen Gründen von ihrem Diebesgut abließen, ist bislang unklar.

Im März waren Kupferkabel aus einem Baucontainer an der Straße Richtersdorf in der Kernstadt gestohlen worden. Im Dezember hatte ebenfalls auf der gleichen Baustelle ein Dieb versucht, nachts von einem Lastwagen mit offener Ladefläche Kupferkabel zu stehlen – und zwar mit einem Lastenfahrrad. Doch der schlafende Fahrer wachte auf, der Unbekannte flüchtete und ließ dabei sein Gefährt zurück.

Von Oliver Kühn