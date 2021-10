Ahlten

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend in ein Getränkelager in der Straße Mergelfeld in Ahlten eingestiegen und haben dort 20 Kisten gestohlen – allerdings nur Leergut. Die Diebe hatten dafür zunächst den Zaun des Firmengeländes überklettert, weshalb das Polizeikommissariat Lehrte wegen schweren Diebstahls ermittelt.

Wie sie die Kisten im Wert von rund 100 Euro abtransportiert haben und ob sie ebenfalls über den Zaun gehievt oder mit einem Transporter weggefahren wurden, ist den Beamten derzeit noch unklar. Die Ermittler bitten deshalb mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden. Der Diebstahl muss sich zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabendnacht, 1 Uhr, abgespielt haben.

Von Oliver Kühn