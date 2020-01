Hämelerwald

Ungewöhnliche Beute haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag in Hämelerwald gemacht. Die Diebe stahlen aus einem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Auflieger im Gewerbegebiet an der Siemensstraße 3888 Wasserflaschen aus Kunststoff. Der Wert der 0,5-Liter-Flaschen dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Aufgrund der großen Menge geht das Polizeikommissariat Lehrte davon aus, dass die Unbekannten zum Abtransport ein großes oder mehrere kleine Fahrzeuge benötigt haben. Die Paletten, auf denen die Flaschen gestapelt waren, ließen sie zurück. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise, denen das Umladen eventuell aufgefallen ist. Der Diebstahl muss sich zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagnacht, 4.30 Uhr, zugetragen haben.

Außerdem waren in der Siemensstraße bei vier weiteren abgestellten Aufliegern die Ladetüren gewaltsam geöffnet worden. Beute machten die Unbekannten dabei jedoch nicht. Da es sich um die gleiche Örtlichkeit handelt, vermutet die Polizei ein und dieselben Täter. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn