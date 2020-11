Ahlten

Diebe sind in einen Lagerraum in einem Carport in Ahlten eingebrochen und haben diverse alkoholische Getränke gestohlen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben der oder die Täter die verschlossene Tür zu dem Lagerraum an der Planetenstraße gewaltsam geöffnet und dann große Mengen hochprozentiger Getränke abtransportiert – nach Angaben der Ermittler im Wert von rund 8000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag und Sonnabend. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Oliver Kühn