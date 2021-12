Immensen

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag einen etwa drei Jahre alten Audi A6 Avant von einem Grundstück am Steinwedeler Kirchweg gestohlen. Hinweise auf die Täter hat die Polizei nicht. Sie bittet daher mögliche Zeugen, sich im Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 zu melden. Nach bisherigen Angaben hatte der Eigentümer den Wagen am Mittwochabend auf dem Grundstück abgestellt. Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Der Wagen hat nach Schätzung der Polizei einen Wert von etwa 35.000 Euro.

Von Achim Gückel