Ahlten

Tatort Baustelle: Unbekannte Diebe haben bereits in der Nacht zu Freitag im Bereich des Neubaugebiets Hannoversche Straße drei Baucontainer aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zunächst die Eingangstüren der drei Container an der Straße Vor dem alten Kampe auf. Dann entwendeten sie mehrere darin abgestellte Baumaschinen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Ebenso könnten weitere Baustellen in Lehrte betroffen sein, sagte am Sonntag ein Polizeisprecher. Das genaue Ausmaß lasse sich erst am Montag feststellen. Die Polizei vermutet, dass die Taten in Lehrte-Ahlten mit Einbrüchen im benachbarten Sehnde-Höver zusammenhängen. Auch dort wurden in der Nacht zu Freitag Container aufgehebelt und Baumaschinen gestohlen.

Die Polizei Lehrte bittet um Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer (05132)8270. pos

Von Patricia Oswald-Kipper