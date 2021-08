Diebe haben an einem Geschäft unweit des Lehrter Rathauses ein Fenster eingeschlagen und aus dem Verkaufsraum eine Geldkassette gestohlen. Die Beute betrug etwa 200 Euro.

Am Rathaus: Diebe stehlen Geldkassette aus Geschäft

Lehrte - Am Rathaus: Diebe stehlen Geldkassette aus Geschäft

Lehrte - Am Rathaus: Diebe stehlen Geldkassette aus Geschäft