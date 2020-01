Lehrte

ist es zu einem Diebstahl gekommen. Zwei Männer haben am Dienstag aus einem Geschäft eines Mobilfunkanbieters an der Zuckerpassage zwei Handys gestohlen. Sie betraten gegen 16 Uhr den Laden, nahmen zwei Smartphones aus der Auslage und verließen fluchtartig das Geschäft. Die Alarmanlage löste daraufhin aus. Die Angestellten des Shops konnten die Täter zwar nicht aufhalten, sahen aber, wie beide in einen dunklen BMW stiegen. Das Kennzeichen des Autos ist unbekannt, zu den beiden Tätern gibt es eine vage Beschreibung.

Täter sind zwischen 20 und 30 Jahre alt

Beide sind etwa 20 bis 30 Jahre alt, haben laut Polizeiangaben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Einer trug eine dunkelblaue Wintermütze und ist etwa 1,80, der andere rund 1,70 Meter groß.

Zeugen des Diebstahls und der Flucht der beiden Männer sollten sich im Polizeikommissariat unter Telefon (05132) 8270 melden.

