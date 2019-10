Hämelerwald

Ein Bistro in Hämelerwald ist in der Nacht zum Mittwoch Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten konnten in den Gastronomiebetrieb an der Hermesstraße einsteigen, indem sie die Hintertür auf unbekannte Weise eindrückten. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben die Diebe Geld und den Kassenbondrucker gestohlen. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Die Hermesstraße war bereits im Mai Schauplatz eines Einbruchs: Damals hatten Unbekannte die Eingangstür eines Schnellimbisses aufgehebelt und außer 12 Euro Geld auch den Zigarettenautomaten gestohlen. Im August war ein Blumenladen an der Försterstraße betroffen, dort hatten Diebe Wechselgeld entwendet. Bürger hatten sich zudem nach einer Serie von Autodiebstählen und Einbrüchen in Wohnhäuser besorgt geäußert. Im Ortsrat gab es Forderungen nach mehr Polizeipräsenz, und in sozialen Netzwerken war sogar von einer „Bürgerwehr“ die Rede.

Von Oliver Kühn