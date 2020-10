Ahlten

Die Polizei Lehrte ermittelt in zwei Fällen von Diebstählen in Ahlten in der Nacht zu Freitag, die möglicherweise zusammenhängen. In der Raiffeisenstraße haben bislang Unbekannte von einem am Straßenrand geparkten Auto beide Kennzeichenschilder samt Halterungen gestohlen. Dies könne eventuell für eine geplante Straftat geschehen sein, sagte ein Sprecher des Kommissariats Lehrte. Die Schrauben der Halterung haben sie nach Angaben erstaunlicherweise wieder feinsäuberlich eingedreht. Der Vorfall hat sich zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 4.55 Uhr, zugetragen.

Im zweiten Fall war von einem auf dem Edeka-Parkplatz am Mergelfeld abgestellten Anhänger die Kupplung gestohlen worden. Als Tatzeit geben die Beamten 2.40 Uhr an. In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor, deshalb hofft die Polizei auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden können.

Von Oliver Kühn