Lehrte

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in einen BMW an der Vater-Jahn-Straße in der Kernstadt eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Fahrertür des unter einem Carport stehenden Fahrzeugs auf und bauten dann das Multimediagerät mit Radio, das Lenkrad samt Airbag, das Klimabedienteil und den Schalthebel aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper