Lehrte

An der Steinstraße sind in der Nacht zu Donnerstag Diebe unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich Unbekannte dort Zugang zu zwei nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt geparkten Volkswagen und demontierten aus beiden jeweils das Navigationsgerät. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf je etwa 5000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Diebstähle zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und den frühen Morgenstunden am Donnerstag. Bei einem VW Caddy schlugen die Täter die Scheibe an der Beifahrertür ein. Wie sie sich Zugang zu dem zweiten Fahrzeug, einem VW Sharan, verschafften, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel