Sievershausen

Die Gewerbestraße nach der Autobahnabfahrt der A2 ist schon häufig Schauplatz von Fahrzeugdiebstählen gewesen. Jetzt haben unbekannte Täter dort wieder einen großen Coup gelandet. Im Verlauf des Wochenende stahlen sie dort den Kühlanhänger eines Sattelzugs. Nach Schätzung der Polizei hat dieser einen Wert von etwa 40.000 Euro. Beladen war der Anhänger allerdings nicht.

Weißer Anhänger ohne Beschriftung

Wann sich die Tat abgespielt hat, ist noch völlig unklar. Der Sattelzug war am Wochenende an der Gewerbestraße geparkt, am Montag fehlte der Auflieger. Die Täter hatten offenbar den Auflieger zunächst von seiner Zugmaschine abgekoppelt und ihn dann an einen eigenen Truck angekoppelt. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Bei dem Kühlauflieger handelt es sich um einen weißen Anhänger ohne auffällige Beschriftungen oder Werbung.

Von Achim Gückel