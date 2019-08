Lehrte

Im Vodafone-Laden an der Zuckerpassage ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Zwei junge Männer stahlen dort insgesamt vier hochwertige Smartphones der Marke Apple. Nach Angaben der Polizei hatten sie zuvor die elektronische Diebstahlsicherung an den Geräten entfernt. Dann liefen sie mit den Geräten sofort aus dem Laden. Zeugen beobachteten schließlich, wie mindestens einer der jungen Männer in einen silberfarbenen Mercedes mit Duisburger Kennzeichen einstieg und flüchtete. Die Fahndung der Polizei blieb jedoch erfolglos.

Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen in der zur Mittagszeit sehr belegten Zuckerpassage nähere Angaben zu den Flüchtigen machen können. Hinweise nimmt das Kommissariat und Telefon (05132) 8270 entgegen. Einer der Täter soll etwa 20 Jahre alt sein. Zur Zeit des Diebstahls trug er dunkle Kleidung, einen blauen Schal, eine Kappe sowie eine Umhängetasche. Bei dem zweiten soll es sich um einen etwa 16-Jährigen handeln. Er trug ein weißes Shirt und Jeans. Beide haben laut Polizei ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Von Achim Gückel