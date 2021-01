Lehrte

Diebe haben in Lehrte einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug war an der Europastraße abgestellt worden. An den Seiten des Pritschenwagens befanden sich Werbeaufkleber des Herstellers.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen Mittwoch, 30. Dezember, 16 Uhr, und Donnerstag, 8. Januar, 11 Uhr. Der Fuhrparkmanager einer Logistikfirma an der Europastraße hatte das Fehlen des Wagens festgestellt. Die Polizei gibt den Zeitwert des Mercedes mit 25.000 Euro an und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Patricia Oswald-Kipper