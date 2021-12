Ahlten

Von dem Gelände eines Unternehmens in der Straße Mergelfeld in Ahlten haben bislang Unbekannte von einem dort geparkten Mercedes CLS die beiden Frontschweinwerfer gestohlen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehre haben sie dafür zuvor vermutlich mit einem Stein die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen, um in den Innenraum des Fahrzeugs zu gelangen und die Motorhaube zu öffnen. Darüber hinaus wurde an einem ebenfalls dort abgestellten Porsche Panamera der Lack der Türen an der Beifahrerseite beschädigt.

Beide Vorfälle müssen sich in der Nacht zum Montag abgespielt haben, einen genauen Tatzeitraum gibt es nicht. Auch über die Höhe des Schadens liegen keine Angaben vor. Weil es bislang keine Hinweise gibt, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Schon mehrere Vorfälle in diesem Jahr

Es ist bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass in Ahlten Bauteile von Autos gestohlen werden. Am 10. April hatte eine 57-jährige Mitarbeiterin eines Supermarkts im Mergelfeld nach Feierabend festgestellt, dass Unbekannte den Katalysator ihres VW Lupo ausgebaut und gestohlen hatten. Am 24. Mai hatten Diebe in Ahlten den Katalysator eines 25 Jahre alten und nicht zugelassenen Opel Corsa demontiert, nachdem sie den Wagen vermutlich aufgebockt hatten.

Und Anfang Juni hatten Unbekannte den Katalysator von einem in der Straße Im Kornfeld geparkten VW Golf ausgebaut und entwendet. Auch Autohändler in der Region Hannover hatten im Sommer von vermehrten Diebstählen auf ihren oft frei zugänglichen Geländen berichtet.

Von Oliver Kühn