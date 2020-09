Arpke

Auf Werkzeug hatten es Diebe abgesehen, die in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, am Kreuzkamp in Ahlten das Planenverdeck eines Daimler-Benz-Transporters geöffnet hatten. Von der Ladefläche entwendeten sie diverse Koffer mit Werkzeugen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Bei dem Diebesgut handelt es sich seinen Angaben zufolge um Bohrmaschine, Kompressor, Winkelschleifer und ein Schweißgerät. Noch steht die Schadenshöhe nicht fest.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Deshalb bitten die Ermittler mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05132) 8270 zu melden.

Von Antje Bismark