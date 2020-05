Lehrte

Im Lehrter Stadtgebiet hat sich eine ebenso kuriose wie rätselhafte und ärgerliche Serie von Diebstählen abgespielt. Diebe haben an fünf Stellen insgesamt sieben Ortsschilder gestohlen. Teilweise beließen sie es nicht bei der Demontage der Tafeln, sondern gruben sogar die Fundamente der Halterungen aus. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet, die Polizei hofft auf Zeugen der seltsamen Diebstähle.

Die Taten spielten sich ausschließlich an abgelegenen und nicht besonders viel genutzten Ortseingängen ab – und zwar am Sauerweg in Lehrte, am Holzweg in Röddensen, am Depenauer Weg in Steinwedel sowie an der Arpker Straße und an der Straße Zum Hämeler Wald in Arpke. Wann genau die Diebstähle geschahen ist unklar. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs registrierten in der vergangenen Woche bei Routinekontrollen die Verluste und entdeckten an ganz unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet die Diebstähle. An zwei Ortseingängen seien sogar beide Schilder entwendet worden, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung.

Anzeige

Wer hat die Diebstähle bemerkt?

Der finanzielle Schaden hält sich in Grenzen. Die Kosten für ein neues Schild beziffert Nolting auf 50 Euro. Ersatz sei bereits bestellt, die Lieferung werde auch kaum mehr als zwei Wochen dauern. Besonders ärgerlich sei aber, dass auch an mehreren Stellen die metallenen Halterungen gestohlen wurden. Dafür hätten die Täter tiefe Löscher graben und die Fundamente freilegen müssen. Teilweise nahmen sie sogar die Halterung samt Betonfüßen mit. Das alles zu ersetzen koste wohl rund 1000 Euro, meint der Sprecher.

Weitere HAZ+ Artikel

Dass die Diebstähle vollkommen unbemerkt blieben, sei kaum vorstellbar, meint die Polizei. Sie hofft nun darauf, dass Zeugen Hinweise geben können. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar. Auch Nolting meint, dass die Täter „das nicht einfach so im Vorbeifahren gemacht haben“ könnten. Möglicherweise sei sogar schweres Gerät, etwa ein Kran, im Einsatz gewesen.

„Das ist kein Kavaliersdelikt“

Auf jeden Fall sei die ganze Sache rätselhaft, denn einen besonders hohen Wert stellten die Schilder nicht dar. Sie zum Kauf anzubieten, sei in jedem Fall mit einem Risiko verbunden, denn der Verdacht eines Diebstahls liege sofort nahe. „Und ein Kavaliersdelikt ist das nicht“, sagt Nolting.

Diebstähle von Ortsschilder kommen laut Polizei immer wieder vereinzelt vor. Mitunter würden sie als Souvenir oder als vermeintlich humoriges Präsent gesehen. Ein Sprecher berichtet davon, dass immer mal wieder der Verlust eines Tempo-30- oder Tempo-50-Schildes zu beklagen sei. Das diene dann wohl als Geschenk zu einem runden Geburtstag. Eine Straftat sei der Schilderklau aber gleichwohl.

Als einst ein Lehrter Ortsschild bei Lübeck auftauchte

Einen besonders kuriose Geschichte mit einem Lehrter Ortsschild gab es vor rund elf Jahren. Damals tauchte ein solches am Ortseingang von Bliestorf bei Lübeck auf. Wie es dort hin gelangte, blieb unklar. Doch Bliestorfs ehrenamtlicher Bürgermeister Rolf Feddern nahm die Sache mit Humor und verfasste einen Brief, in dem er verschmitzt von einer vermeintlichen „feindlichen Übernahme unseres schönen Ortes durch die Stadt Lehrte“ schrieb. Lehrtes damalige Bürgermeisterin Jutta Voß schrieb zurück, versicherte Lehrtes Friedfertigkeit und schlug einen Austausch des deplatzierten Ortsschildes vor.

Lesen Sie auch

Schilder vertauscht: Als Hämelerwald zu Bierbergen wurde

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier im Polizeiticker

Von Achim Gückel