Lehrte

Die Lehrter Polizei sucht nach Unbekannten, die von einer Firma an der Mielestraße mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei drangen die unbekannten Täter am vergangenen Wochenende auf das mit einer Schranke gesicherte Betriebsgelände ein. Um mit einem Fahrzeug auf das Grundstück zu gelangen, öffneten sie gewaltsam die Schranke. Dort machten sie sich an Arbeitsmaschinen zu schaffen und zapften aus diesen schließlich den Dieselkraftstoff ab.

Die Beamten schätzen den Schaden an der Schranke auf 2000 Euro, den Schaden durch den Kraftstoffdiebstahl auf 600 Euro.

Die Lehrter Polizei bittet um Hinweise auf die Täter im Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270.

Von Patricia Oswald-Kipper