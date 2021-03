Lehrte

Einer lenkt das Opfer ab, ein anderer macht lange Finger: Nach diesem Muster sind offenbar Diebe an der Weserstraße in Lehrte vorgegangen. Ihr Opfer war eine arglose Seniorin. Die Täter stahlen der Frau eine Geldbörse.

Die Sache spielte sich am Donnerstag gegen 15 Uhr ab. Nach Darstellung der Polizei war die alte Dame im Garten, als sie plötzlich vom Bürgersteig aus ein Unbekannter ansprach und in ein scheinbar belangloses Gespräch verwickelte. Etwa eine Stunde später erschien derselbe Mann erneut an ihrem Grundstück, und es entwickelte sich erneut ein kurzes Gespräch, bevor der Unbekannte die Straße endgültig in Richtung Stadtzentrum und Bahnhof verließ.

Geldbörse mit 300 Euro gestohlen

Kurz darauf stellte die Dame fest, dass während sie im Freien war, jemand in ihr Haus eingedrungen war und die Geldbörse mit 300 Euro und verschiedenen Karten gestohlen hatte. Die Polizei vermutet nun, dass der Diebstahl passiert sein könnte, während der Unbekannte die Seniorin am Grundstück ablenkte. Dieser Mann ist laut Polizeiangaben 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, er sprach akzentfrei Deutsch und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel