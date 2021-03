Lehrte

Der Hilferuf in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses war laut und deutlich. Lehrter Schulleiter klagten über eine mangelhafte Digital-Ausstattung ihrer Schulen. Onlineunterricht sei während der Corona-Pandemie mitunter kaum möglich, es hapere an leistungsstarkem und flächendeckendem WLAN ebenso wie an Endgeräten. Jetzt reagiert die Mehrheitsgruppe im Lehrter Rat aus SPD, Grünen und Die Linke auf die Alarm-Meldungen aus den Schulen. In einer schriftlichen Mitteilung betont rot-grün-rot, dass die lokale Politik sehr wohl ihre Hausaufgaben gemacht habe, es aber an der Umsetzung längst gefällter Beschlüsse hapere.

SPD: „Probleme waren absehbar“

„Die Digitalisierung insbesondere der weiterführenden Schulen muss endlich als prioritäre Aufgabe behandelt werden“, wird Thomas Diekmann, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, in dem Schreiben zitiert. Viele der jetzt aufgetretenen Probleme seien absehbar gewesen und schon mehrfach in Sitzungen des Schulausschusses angesprochen worden, meint Diekmann, der auch Vorsitzender dieses Fachausschusses ist: „Die Politik ist also ihrer Aufgabe nachgekommen.“

Das Thema „flächen­deckende Ausstattung mit WLAN in der Integrierten Gesamtschule“ habe man im Schulausschuss schon am 2. Juli vergangenen Jahres angesprochen. Die Besetzung der zwei offenen Stellen im Fachdienst Schule zur Behebung von EDV-Probleme sei am 3. September Gegenstand der Erörterung gewesen. Am 8. Oktober habe man sich dem Thema „WLAN-Ausstattung an Schulen“ gewidmet, zählt Diekmann auf.

Forderung: Ein-Gigabit-Anschlüsse für Schulen

Die rot-rot-grüne Koalition begrüße es, dass die Stadtverwaltung sich jetzt um die Verbesserung der Übertragungsgeschwindigkeit der Internet-Anschlüsse bemüht hat. Das hatte Bürgermeister Frank Prüße (CDU) unlängst versichert. „Diese Verbesserungen waren überfällig, sind von den Schulen schon länger gefordert worden und vermutlich immer noch nicht ausreichend“, meint nun Carsten Milde, Ratsmiglied der Grünen. Das mittelfristige Ziel müsse der Ein-Gigabit-Anschluss für Schulen sein.

Hans-Jürgen Danker (Die Linke) moniert ebenfalls, dass es in den weiterführenden Schulen Lehrtes teilweise noch keine praxistaugliche WLAN-Ausstattung gebe, obwohl dies mehrfach thematisiert worden sei. „Wir werden hinterfragen, ob die jetzt angekündigten unkonventionellen Lösungen praxis­tauglich sind“, sagt er. Ebenso wenig nachvollziehbar sei es, dass die vom Rat im vergangenen Jahr befürworteten Stellen für die Unterstützung der Schulen im IT-Bereich noch nicht einmal ausgeschrieben, geschweige denn besetzt seien.

„Der Arbeitsmarkt für IT-ler im öffentlichen Dienst ist hart umkämpft. Wenn man eine Chance auf die benötigten Fachkräfte haben will, darf man die Stellen nicht zu niedrig eingruppieren“, meint Thomas Diekmann.

Von Achim Gückel