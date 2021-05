Lehrte

Noch im Februar hatten Eltern und Lehrkräfte massiv eine mangelhafte digitale Ausstattung der Lehrter Schulen beklagt. Jetzt gibt es offenbar Fortschritte: Im Schulausschuss hat Fachdienstleiter Eckard Otto eine umfangreiche Liste mit Maßnahmen zur Verbesserung präsentiert, die zum Teil schon umgesetzt sind, zum Teil in Kürze realisiert werden sollen. Das hat an einigen Schulen die Alltagsarbeit spürbar erleichtert, wie Schulleitungen bestätigen.

Leitungen liegen, hängen aber noch aus der Wand

Die Grundschulen An der Masch, Immensen, die Aueschule und die Albert-Schweitzer-Schule seien jetzt „hinsichtlich WLAN komplett ausgestattet“, teilte Otto mit. So ganz stimmt das laut Schulleiterin Christiane Nustede von der Albert-Schweitzer-Schule allerdings noch nicht: Nach ihren Angaben sind die Leitungen zwar verlegt, aber die Router noch nicht angeschlossen. „Die Kabel hängen noch aus der Wand“, beschreibt sie die Situation. Noch habe man einen WLAN-Zugang nur mit den mobilen iPad-Koffern, von denen ihrer Schule zwei zur Verfügung stehen. Für Videokonferenzen fahre sie nach Hause, da ihr Dienstrechner weder über ein Mikrofon noch über eine Kamera verfüge, berichtet Nustede. „Aber man merkt schon einen gewissen Fortschritt“, bescheinigt sie der Stadtverwaltung.

Das bestätigt auch Silke Brandes, Leiterin des Gymnasiums, das schon eine Weile an das Glasfasernetz angeschlossen ist und jetzt eine Reihe weiterer Zugänge, sogenannte Accesspoints, bekommen hat. Inzwischen sei man „gar nicht so schlecht ausgestattet“, meint Brandes, Videokonferenzen und digitaler Distanzunterricht funktionierten. Albert-Schweitzer-Schule sowie die Haupt- und die Realschule sind laut Fachdienstleiter Otto jetzt über die Steuerungskabel der Stadtwerke ebenfalls an das Glasfasernetz angeschlossen.

Videokonferenzen trotz höherer Datenvolumen schwierig

Es stünden höhere Datenvolumen zur Verfügung, bestätigt Realschulleiter Markus Böhm. „Das ist schon eine Verbesserung des Datendurchflusses“, sagt er. Dadurch ließen sich beispielsweise Fotos besser hochladen. Bei Videokonferenzen und Homeschooling gebe es jedoch weiterhin Probleme. „Wir sind noch nicht abschließend zufrieden“, macht Böhm deutlich, dass an seiner Schule weiter Handlungsbedarf besteht. Eckhard Otto kündigt noch für diese Woche die Installation weiterer Accesspoints an. Das gelte auch für die Hauptschule und die IGS, erklärt der Fachdienstleiter. Außerdem hätten die Schulen Anleitungen erhalten, mit denen die überall schon länger vorhandenen iPads „mit fünf Klicks von jedem Standort aus in das jeweilige Schulnetz integriert werden“ könnten.

Noch etwas warten auf Verbesserungen müssen die Grundschulen in Ahlten und in Arpke. Beide sollen mithilfe der Stadtwerke-Steuerkabel ebenfalls Glasfaserleitungen bekommen. Dazu müssen die Kabel aber laut Otto erstmal aus Lehrte dorthin verlegt werden. Dennoch soll zumindest Ahlten noch in diesem Jahr an das Netz angeschlossen werden. Komplizierter ist die Situation in Arpke. Dort warte man noch auf eine Genehmigung der Bahn, da die Kabel über deren Gleise hinweg verlegt werden müssten. Der Antrag sei schon vor einiger Zeit gestellt worden, aber niemand könne vorhersagen, wie lange das noch dauern werde, meint Otto mit Blick auf einschlägige Erfahrungen mit der Bahn.

Von Thomas Böger