Lehrte

Die Digitalisierung der Schulen in Lehrte kommt endlich voran. Mittlerweile verfügen fast alle Schulen über das Drahtlosnetzwerk WLAN. Das erleichtert die Arbeit der Schülerinnen und Schüler mit den digitalen Medien erheblich.

WLAN-Ausbau in Ahlten startet

Seit Juni kümmern sich zwei neue Mitarbeiter ausschließlich um Medienausstattung der Lehrter Schulen. Und die Erfolge können sich sehen lassen. Fast alle Schulen sind mittlerweile mit WLAN ausgestattet. Zuletzt haben die Hauptschule und die Realschule in Lehrte das Drahtlosnetzwerk erhalten.

Wie Fachdienstleiter Eckhart Otto jetzt im Schulausschuss erklärte, soll ab nächster Woche auch der Ausbau in der Grundschule Ahlten erfolgen. Danach stünden noch die Schulstandorte Sievershausen und Hämelerwald sowie die St.-Bernward-Schule in Lehrte auf dem Plan. Rund 20.000 Euro kostet der Ausbau pro Standort, der aus dem Digitalpakt für Schulen vom Land Niedersachsen finanziert wird.

Laut Otto haben mittlerweile auch fast alle Lehrter Schulen neue Lehrer-PCs erhalten. Rund 50 Stück wurden in den vergangenen Wochen ausgeliefert und an den einzelnen Standorten von den IT-Mitarbeitern der Stadt eingerichtet. „Wir konnten leider noch nicht alle Geräte tauschen, es gibt Lieferschwierigkeiten“, so Fachdienstleiter Otto. Die wenigen alten Lehrer-PCs seien deshalb mit neuen Festplatten versehen worden, sodass sie nun etwas schneller liefen.

Lehrer haben I-Pads erhalten

Die Lehrerinnen und Lehrer haben in den vergangenen Wochen auch ihre I-Pads erhalten. Schülerinnen und Schüler sollen in den nächsten Tagen zudem ihre Tablethüllen und weiteres Zubehör wie Stifte von der Stadt bekommen.

Die Verwaltung will auch die Arbeit der Hausmeister in den Schulen erleichtern. Diese haben nun Handys, mit denen sie besser und schneller mit dem Rathaus kommunizieren könnten, so Otto. „Die Hausmeister sind ja in den Gebäuden viel unterwegs. Jetzt können sie auch mal schnell ein Foto machen und es an das Rathaus schicken“, sagte Otto.

Politiker loben Fortschritte

An der Umsetzung des Medienentwicklungsplans hatte es lange Kritik gegeben. Wie Otto jetzt betonte, sind die positiven Ergebnisse vor allem dem zusätzlichen Personal geschuldet, das seit Juni die Schulen bei der Medienausstattung betreut.

Die Mitglieder im Schulausschuss lobten die Fortschritte. Lehrte sei nicht nur dabei, andere Kommunen auf diesem Feld einzuholen, sondern auch dabei, diese zu überholen, sagte der Vorsitzende Thomas Diekmann. Nun müsse man schauen, ob die umfangreiche Arbeit mit den vorhandenen zwei Mitarbeitern langfristig zu stemmen sei.

Von Patricia Oswald-Kipper