Hämelerwald

Der Sozialdemokrat Dirk Werner bleibt Ortsbürgermeister in Hämelerwald. In der konstituierenden Sitzung des Ortsrats wurde er jetzt in einer Kampfabstimmung für seine dritte Amtszeit gewählt. Werner erhielt sechs Ja-Stimmen von der SPD sowie den beiden Ortsratsmitgliedern der Grünen und der Piratenpartei. Die zwei Vertreter der CDU votierten gegen Werner, FDP-Mann Thomas Schorn enthielt sich der Stimme.

Er wünsche sich für die kommenden fünf Jahre, dass der Ortsrat möglichst viele „Beschlüsse in Einheit“ fasse, sagte Werner kurz nach seiner Wahl. Das sei wichtig, um bei der Stadt Lehrte bestmöglich gehört zu werden und die eigenen Anliegen voran zu bringen. Doch schon bei der Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters gab es alles andere als Einigkeit.

Roland Panter ist nun Vize-Ortsbürgermeister

Für diesen Posten hatte SPD-Fraktionssprecher Heiko Danielzik Roland Panter von den Grünen vorgeschlagen. Gerhard Posywio (Piraten) schickte als Gegenkandidaten den Liberalen Schorn ins Rennen. Letzterer war in den vergangenen fünf Jahren zweiter Mann im Ortsrat hinter Werner. Bei der Wahl per Handzeichen votierten die vier Sozialdemokraten im Ortsrat für Panter sowie der Kandidat selbst. Vier Gegenstimmen kamen von CDU, Piraten und FDP.

Lesen Sie auch: So sehen die sieben Ortsräte im Lehrter Stadtgebiet aus

Ob dieses Wahlergebnis ein möglicher Hinweis auf künftige Kontroversen sein könnte, ist offen. Werner betonte jedenfalls, er hoffe darauf, „den Schwung der vergangenen Wahlperiode“ fortsetzen zu können. Erfreut zeigte er sich insbesondere, dass mit Silke Selke (SPD) nun wenigstens eine Frau im Dorfparlament sitzt.

Fünf Parteien: Der Ortsrat ist bunt

Bei den Wahlen zum Ortsrat am 12. September hatte die SPD 46,9 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Werner erzielte mit 989 Stimmen mit großem Abstand das beste Ergebnis aller Bewerberinnen und Bewerber. Die CDU kam auf 20,5 Prozent, die Grünen erreichten 12,8 und die FDP 8,5 Prozent. Die Piraten erhielten dank eines Vorsprungs von nur sieben Stimmen auf die AfD einen Sitz im Ortsrat. In dem Gremium sitzen nun Dirk Werner, Silke Selke, Heiko Danielzik und Thomas Diekmann für die SPD, Renée-Michael Friedrich und Torsten Mertke für die CDU, Roland Panter für die Grünen, Thomas Schorn (FDP) und Gerhard Posywio (Piraten). Damit ist die Parteienlandschaft im Hämelerwalder Dorfparlament so bunt gemischt wie in keinem anderen Ortsrat im Lehrter Stadtgebiet.

Von Achim Gückel