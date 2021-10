Steinwedel/Immensen/Arpke/Hämelerwald/Sievershausen

Lehrtes östliche Ortsteile sollen mit schnellem Internet versorgt werden: Dafür will der hannoversche Telekommunikationsanbieter HTP in diesem Herbst die Voraussetzungen schaffen. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Deutsche Glasfaser sollen in Steinwedel, Immensen, Arpke, Hämelerwald und Sievershausen neue Glasfaserleitungen die derzeitigen Kupferleitungen ersetzen. Dadurch sind nahezu unbegrenzte Bandbreiten möglich.

Allerdings müsse sich der Ausbau für die beteiligten Unternehmen auch rechnen, teilt HTP mit. Deswegen sei es notwendig, dass sich mindestens 40 Prozent der Haushalte in jedem Ortsteil mit einem Vertragsabschluss bei dem Anbieter für das Glasfaserprojekt entscheiden. Nur so sei der Ausbau wirtschaftlich.

Unterschiedliche Fristen in den Ortsteilen

Dabei bietet HTP unterschiedliche Fristen an, in denen man einen Vertrag abschließen kann. In Sievershausen und Hämelerwald, wo die Aktionsphase bereits begonnen hat, sei die 40-Prozent-Marke noch nicht erreicht, erklärt Sprecherin Kathrin Mackensen. In Sievershausen kann man sich deswegen noch bis zum 23. November für einen Vertrag entscheiden. In Hämelerwald läuft die Frist am 10. Dezember ab.

In den anderen Ortsteilen laufen die Aktionsphasen jetzt an. In Arpke dauert sie bis zum 23. Dezember und in Immensen, wo die Aktionsphase im November startet, bis zum 21. Januar. Ebenfalls im November kommt der nördliche Ortsteil Steinwedel hinzu, wo die Frist am 7. Februar abläuft. In Sievershausen und Hämelerwald ist HTP aufgrund der bisherigen Resonanz zuversichtlich, die 40 Prozent zu erreichen. Nur dann werde der Ausbau auch in Angriff genommen.

Wer sich in der Aktionsphase für einen Vertrag entscheidet, bekommt den Hausanschluss ans Glasfasernetz kostenlos eingerichtet. Nach dem Ende der Frist koste der Anschluss 2975 Euro pro Haus, rechnet der Anbieter vor – vorausgesetzt, dass vorher die 40 Prozent erreicht wurden.

Alle Ortsteile sollen schnelles Internet bekommen

Der Glasfaserausbau soll sich nicht allein auf den Osten beschränken. Bis 2023 möchte HTP alle Lehrter Dörfer für das schnelle Internet fit machen. Auch hier gelten die 40 Prozent Mindestbeteiligung der Haushalte. Geplant ist der Ausbau in der Reihenfolge Sievershausen, Hämelerwald, Arpke, Immensen, Steinwedel, Röddensen, Kolshorn, Aligse und Ahlten. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser baut das Netz, HTP mietet und betreibt es dann und übernimmt auch die Vermarktung der Anschlüsse.

Die Kernstadt ist bei diesen Plänen ausgenommen. Hier sei die Versorgung im Vergleich zu den Dörfern noch ausreichend, findet HTP. Allerdings verspricht das Unternehmen, nach dem Abschluss des Projekts in den Ortsteilen die Ausbaumöglichkeiten in der Kernstadt neu zu überprüfen. „Wir verstehen uns als langfristiger Partner der Stadt und wollen sie auch bei weiteren Ausbaumaßnahmen unterstützen“, sagt Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Mit der Stadt hat HTP einen Vertrag zum Glasfaserausbau geschlossen. Der sieht vor, dass alle Schulen im Stadtgebiet mit einem Glasfaseranschluss versehen werden sollen, unabhängig davon, ob in dem Ort die 40 Prozent erreicht worden sind.

Von Michael Schütz