Immensen

Es ist soweit: Das Café im Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen öffnet am Sonnabend, 26. Juni, erstmals seine Türen. Während der neue Dorfladen selbst bereits am 30. Oktober aufmachte, musste das Café in dessen hinterem Teil pandemiebedingt noch geschlossen bleiben. Nun dürfen die Besucherinnen und Besucher auch endlich das Café mit den fünf Tischen nutzen. Die offizielle Eröffnung ist für 9 Uhr geplant, der Dorfladen macht indes bereits ab 7 Uhr auf.

Kunden und Besucher dürfen sich auf Kaffee und Kuchen freuen. „Wir werden zudem kleine Eröffnungsgeschenke verteilen“, erklärt Michael Clement, Vorsitzender des Trägervereins Gemeinsam für Immensen.

Ein Blick ins neue Dorfladen-Café in Immensen. Quelle: privat

Elfter Band der Dorfchronik umfasst 188 Seiten

Darüber hinaus wird die Eröffnung aber auch noch von einem ganz besonderen Ereignis begleitet: Denn erstmals wird dann auch Immensens neue Dorfchronik verkauft. Hans Wilhelm Mölbitz hat den elften Band der Chronik mit dem Titel „Historisches und Aktuelles aus Immensen“ verfasst und steht am Eröffnungstag des Cafés für Fragen zur Verfügung. Das 188 Seiten starke Buch mit vielen Farbfotos kostet 15 Euro und wird an einem Außenstand verkauft.

Mölbitz betont, dass es wohl kaum einen Ort vergleichbarer Größe gebe, der über eine so umfangreiche Ortschronik verfüge wie Immensen. Zu verdanken ist dies Heimatforscher Adolf Meyer. Der Dorfchronist verstarb im April 2018. Die Aufzeichnungen für Immensens Dorfchronik endeten im Jahr 1995.

Mölbitz hat die Arbeit nun fortgesetzt. „Mit dem neuen Band versuche ich, einige Aspekte des Geschehens im Ort bis zum Ende des Jahres 2020 festzuhalten, damit keine Lücke in der Dokumentation des dörflichen Lebens entsteht“, erklärt Mölbitz. Tatkräftige Unterstützung bei der technischen Umsetzung und Gestaltung der neuen Chronik hat Mölbitz durch Sebastian Frenger und Hendrik Alberts vom Trägerverein bekommen.

Von Katja Eggers