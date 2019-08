Die Reihe Lesereise der Lehrter Bibliotheksgesellschaft hat ihrem Motto „Lesen an ungewöhnlichen Orten“ am Sonntag alle Ehre gemacht. Rund 80 Zuhörer fanden sich dabei etwa im Eisenzeithaus am Grafhorn, in einem Lehrter Autohaus und in einer Firma für Schaumstoffverarbeitung in Lehrte-Ahlten ein.