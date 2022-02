Immensen

Der Dorfladen in Immensen steht nach einem guten Start vor 16 Monaten und einer großen Feier zum einjährigen Bestehen nun offenbar vor großen Herausforderungen. Denn in jüngster Zeit sind Kundenfrequenz und Umsätze gesunken. Eine Offensive beim Sortiment und eine Befragung der Kundschaft soll nun den Umschwung bringen. Zudem appellieren die Verantwortlichen des Ladens an die Menschen in Immensen, lokal einzukaufen.

Zunächst einmal hat sich aber personell etwas getan: Die Marktleitung hat gewechselt. Sabine Zastrow hat den Dorfladen auf eigenen Wunsch verlassen. Die Nachfolge übernimmt ihre bisherige Stellvertreterin Rabea Martens.

Diese ist seit März 2021 im Dorfladen dabei und daher mit Mitarbeitern und Abläufen vertraut. Ihr wird Susanne Wolters als Stellvertreterin zur Seite stehen. „Wir bedanken uns in aller Form bei Sabine Zastrow für die tolle Zusammenarbeit und wünschen Frau Martens und Frau Wolters viel Erfolg in Ihrer neuen Funktion“, sagt Steven Grobe, der Geschäftsführer des Dorfladens.

Trio bildet jetzt die Geschäftsführung des Dorfladens in Lehrte-Immensen

Auch bei der Geschäftsführung hat sich das Personalkarussell gedreht: Bernd Opitz ist aus beruflichen Gründen ausgeschieden. Für ihn rückten Steven Grobe und Immensens Ortsbürgermeister Michael Clement als neue Geschäftsführer nach. Sie bilden nun zusammen mit Björn Bähre ein Trio. Den sinkenden Kunden- und Umsatzzahlen des Dorfladen Immensen wollen sie mit neuem Schwung entgegen treten: Als erste große Herausforderung stehe nun eine Sortimentsoffensive auf dem Programm, heißt es.

Das Sortiment soll dabei noch besser auf die Nachfrage der Kundinnen und Kunden abgestimmt werden. Jede Rückmeldung und jeder Hinweis dazu sei wertvoll und diene dem Zweck, den Dorfladen noch attraktiver und damit langfristig lebensfähig zu halten, heißt es in einer Mitteilung aus Immensen. Den Anfang soll eine umfangreiche Kundenbefragung machen. Die Ergebnisse daraus sollen dann in die Gestaltung des Sortiments einfließen. Erste Wünsche und Anregungen habe man unter anderem bereits beim Obst und Gemüse-Angebot umgesetzt. Es gebe nun mehr regionale Bio-Angebote und zudem mehr glutenfreie Produkte.

Mit Kundenbefragung gegen Umsatzeinbrüche

Beirat, Geschäftsführung und Marktleitung richten zudem einen eindringlichen Appell an die Menschen im Dorf: „Der Fortbestand dieses mit viel Engagement, Ehrenamt und Herzblut betriebenen Projektes hängt einzig und allein vom Einkaufsverhalten und den Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden ab. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner stimmt täglich erneut mit den Füßen darüber ab, ob sich die Vision eines bürgerschaftlich getragenen Nahversorgers auch weiterhin darstellen lässt.“

Der genossenschaftlich organisierte Laden in Immensen war nach jahrelangen Vorbereitungen und mit der finanziellen Unterstützung vieler Menschen im Dorf auf die Beine gekommen. Er steht dort, wo früher die Volksbank ihre Filiale hatte und verfügt seit einiger Zeit auch über ein Café. Hinter dem Laden baut die Kirche ihr neues Gemeindehaus und will damit einen Ort der Begegnung schaffen.

