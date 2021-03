Sievershausen

Sportlich betätigen können sich die Mitglieder des TSV 03 Sievershausen derzeit nur wenig. Deshalb hat sich der Vorstand ein Quiz ausgedacht, das nicht nur die Mitglieder, sondern alle Sievershäuser zu einem Spaziergang (oder auch mehreren) durch den Ort animieren soll. Zusammen mit dem Arbeitskreis Dorfgeschichte hat er 20 Fragen zusammengestellt, die sich beantworten lassen, wenn man die entsprechenden Orte aufsucht. Ursprünglich endete die Frist zur Abgabe der Fragebögen am Sonntag, 28. März. Doch wegen des weiter andauernden Lockdowns haben die Dorfbewohner nun Zeit bis Dienstag, 6. April, um die Fragen zu beantworten.

Manche Aufgaben sind relativ simpel, wie etwa die Frage nach der Farbe der Rutsche auf dem Spielplatz an der Straße Vor dem Heeßel. Etwas schwieriger wird es schon, den Todestag des sächsischen Herzogs Moritz herauszubekommen. Nicht verzählen darf man sich bei den Wolken im Logo des Kindergartens Schmiedeweg und bei den mit historischen Holzlamellen verkleideten Lüftungsfenstern des Schlauchturms.

Schon viele Fragebögen für Sievershäuser Dorfquiz eingegangen

Die Fragebögen liegen in der Bäckerei Balkenholl sowie im Kiosk Scheffler aus und können von der Website www.tsv03.de heruntergeladen werden. Die Lösungen müssen bei einem der Vorstandsmitglieder in den Briefkasten eingeworfen werden. Namen und Adressen finden sich am Ende des Fragebogens.

Zwar seien schon zahlreiche Lösungen abgegeben worden, aber „mit der Verlängerung der Abgabefrist über Ostern wollen wir für ein wenig Abwechslung für die Feiertage sorgen“, sagt der TSV-Vorsitzende Jörg Schwieger. Die Teilnahme sei „eine ideale Gelegenheit, unser schönes Dorf neu zu entdecken und dabei auch noch etwas zu lernen,“ meint Schwieger. Außerdem gebe es Preise zu gewinnen.

Von Thomas Böger