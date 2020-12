Hämelerwald

Für mehrere Familien in Hämelerwald haben die Weihnachtstage eine böse Überraschung mit sich gebracht. Einbrecher drangen in drei Wohnhäuser an der Sternstraße, der Hubertusstraße und der Försterstraße ein. Die Polizei prüft nun, ob möglicherweise immer dieselben Täter am Werk waren. Bei einem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens zwei Männer in das Haus eindrangen.

Die Taten an der Sternstraße und der Hubertusstraße, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, ereigneten sich in der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag. In beiden Fällen hebelten die Einbrecher Fenster auf, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck. Der Wert der Beute steht nach Angaben der Polizei noch nicht genau fest.

Anzeige

Der Einbruch an der Försterstraße spielte sich nach bisherigem Kenntnisstand am Sonntag, 27. Dezember gegen 19 Uhr ab. Die beiden Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus, indem sie ebenfalls ein Fenster aufhebelten. Angaben zum Diebesgut kann die Polizei noch nicht machen. Sie hofft aber auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel