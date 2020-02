Lehrte

Improvisation gehört oft zur Musik dazu. Das gilt manchmal aber auch für die Moderation zwischendurch, wie am Sonntagnachmittag Justus Rosengarten erfuhr. Der 13-jährige Lehrter war nicht nur Mitglied der Band der Musikschule Ostkreis Hannover. Beim Konzert mit dem Titel „ Wintertreffpunkt“ am Sonntag im Kurt-Hirschfeld-Forum war er auch für die Ansagen seiner Formation zuständig. Als sich Leiter Robert Dörfer etwas verspätet an seinem Pult einfand, galt es zu überbrücken. „Ich glaube, ich muss jetzt mal weiterreden“, schaffte er es charmant, aus dieser Situation einen Lacher im Publikum zu erzeugen.

Entspannte Atmosphäre im Forum

Diese Episode beschreibt stellvertretend die entspannte, wenn auch wuselige Atmosphäre, die insgesamt rund 100 Schüler in drei Ensembles im Forum verbreiteten. Beteiligt waren die 40 Musiker, die sich in Hitzacker in einer Musikfreizeit vorbereitet hatten wie auch die Band, die ein komplettes Probewochenende in der Berthold-Otto-Schule verbrachte. Dazu stieß noch das schuleigene Sinfonieorchester, das die präsentierten Stücke noch nie gemeinsam geprobt hatte. „Manche können montags nicht, andere vergessen, dass Montag ist“, kommentierte Dirigentin Beate Binder lakonisch.

Anderswo ist zu aufwendig

Auf eine Freizeit wie die in Hitzacker wollten Niklas Frerichs und Bertram Jansen auch gar nicht. Der elfjährige Schlagzeuger und der erwachsene Saxofonist des Sinfonieorchesters mögen die Flexibilität zu Hause. „Es ist zu aufwendig, anderswo hinzufahren“, befand Niklas. Das Programm mit einem Stück von Lully oder dem Adele-Song „Skyfall“ fand Niklas schwierig. „Und die komplizierten Stellen, die die anderen üben, sind immer ohne Schlagzeug.“

Dass es nach Hause nicht so weit war während des Übungswochenendes, war auch Jonas Krüger und und Justus’ Bruder Oskar Rosengarten von der Musikschulband ganz recht. „Die unterschiedlichen Mundstücke und Blättchen alle auf eine Freizeit mitzunehmen, ist doch sehr aufwendig“, meinte der 14-jährige Saxofonist Jonas. „Und in der Schule ist man auch allein und unter sich“, sagte der 15-jährige Bassist und Gitarrist Oskar.

Dennis Schöne führt die Band durch Totos Klassiker "Africa". Quelle: Michael Schütz

In Hitzacker sieht man Freunde wieder

Mirja Thormann, Lilly Lüders und Finja Kotter dagegen haben die Freizeit in Hitzacker sehr genossen. „Da hat man alle Freunde wiedergesehen, die man im letzten Jahr kennengelernt hat“, sagte die 17-jährige Geigerin Mirja. Als einzige Geigerin in ihrem Ensemble sehe sie die anderen im Alltag sonst nicht. Die 13-jährige Finja fand die Möglichkeit, früh anzufangen, ideal. „Man muss nicht erst irgendwo hinfahren.“ Die 13-jährige Lilly hat die Atmosphäre an der Elbe genossen, wenn etwa abends sie obligatorischen „Hitzacker-Hits“ angestimmt wurden. „Da müssen die Lehrer auch mitsingen.“

Die Musiker der Hitzacker-Freizeit spielen unter der Leitung von Jörg Anders Adeles "Skyfall". Quelle: Michael Schütz

Nervös vor dem Auftritt im Kurt-Hirschfeld-Forum waren die Musikschüler nicht. „Ich habe mit fünf Jahren mein erstes Konzert gehabt“, meinte Mirja. Da sei man jetzt nicht mehr aufgeregt.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz