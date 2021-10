Lehrte

Frei im Raum schwebende, meerblaue Bilder mit zarten figurativen Motiven treffen auf kraftvolle, farbintensive Impressionen: Die am Sonntag eröffnete Herbstausstellung im Kunstwerk Lehrte bot den mehr als 50 Besuchern eine spannende Entdeckungsreise, die sich unterschiedlichen Ausdrucksweisen der Malerei widmete. Die Werke des Kunstwerk-Inhabers und Künstlers Matthias J. Gierten sowie seiner Kollegen Wolfgang Blanke aus Hessen und Joachim Hutterer aus dem Rheingau sind noch bis November jeden Mittwoch und Freitag ab 17 Uhr in der ehemaligen Lagerhalle im Gewerbegebiet an der Gaußstraße 10 zu sehen.

Auf großen weißen Stellwänden, die neue Sichtachsen im Raum schaffen, gehen großformatige Werke mit detailverliebten Kompositionen eine gelungene Nachbarschaft ein. Die Bilder fangen das Auge ein, beschreibt die 25-jährige Marie Louise, eine von mehr als 50 Besuchern, ihren ersten Eindruck. Die unterschiedlichen Stile seien belebend und farbenfroh, lautet ihr Fazit. Auch Karl Deycke aus Großburgwedel ist fasziniert. Man müsse sich auf die impressionistische Sehweise einlassen. „Die ist viel komplexer.“ Zudem seien es sehr hochwertige Werke, die es verdient haben, mehr Öffentlichkeit zu erreichen, definierte er seinen Blick auf die Ausstellung.

Atmosphäre mit Galeriecharakter

Ganz emotional beschrieb Jutta Wittich ihre Empfindungen. Da träfen Wildheit auf akkurate, transparente Bilder, Korrektheit stehe gegen Impulsivität. Wittich nimmt zurzeit selbst an dem Angebot des Freien Malens im Kunstwerk teil, das im vergangenen Sommer eröffnet wurde. „Die Arbeit im Atelier gibt mir die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Künstlern und Malstilen und neue Anregungen für ein intensives Malen.“

Die großzügigen Räumlichkeiten bieten dazu viel Freiheit zum Ausprobieren und verliehen dieser ersten Ausstellung eine einzigartige Atmosphäre mit Galeriecharakter. Der umtriebige Künstler Gierten plant bereits jetzt weitere Ausstellungen mit konkreten Schwerpunkten. In der aktuellen Ausstellung zeigt er seine Werke, die in der Corona-Zeit entstanden.

Von Susanne Hanke