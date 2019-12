Lehrte

Dass an einem Sonntag im Zuckerzentrum nicht viel los ist, liegt in der Natur der Dinge eines Einkaufszentrums. Aus diesem Grund hat die Suchtberatungsstelle Lehrte (Drobel) sich erst am Montag in die Zuckerpassage gestellt, um auf den Welt-Aids-Tag aufmerksam zu machen – der eigentlich schon am Sonntag begangen wurde. Dabei verteilten sie kleine Plastiktütchen an die Passanten, in denen nicht nur ein selbst gebackener Keks in Form einer roten Schleife war, die weltweit für den Kampf gegen HIV und Aids steht. Ein Kondom war auch dabei.

Nur wenige Gespräche

Die Reaktionen in den zweieinhalb Stunden am Stand seien allerdings eher verhalten gewesen, zog Thomas Tschirner Bilanz. „Es gab nur wenige Gespräche“, bedauerte der Drobel-Leiter. Dabei sei es nach wie vor wichtig, über Aids aufzuklären. „Die Leute sind teilweise sehr wenig informiert“, meinte Tschirner. Das führe dazu, dass HIV-Infizierte sich immer noch mit einem öffentlichen Bekenntnis zurückhalten.

Es sei auch ein Generationenproblem, sagte Stefan Ritschel von der Selbsthilfegruppe für Junkies, Ehemalige und Substituierte (JES) in Peine. Die JES arbeitet seit einiger Zeit mit der Drobel zusammen und unterstützt sie bei entsprechenden Aktionen. „Die Älteren gehen offener mit dem Thema um als die Jüngeren.“ Die beiden Experten führen das zum Teil auch auf den Konsum von pornografischen Filmen im Internet zurück. „Sexualität hat auch etwas mit Zwischenmenschlichkeit zu tun“, meinte Tschirner. Das gehe bei der Jugend oft verloren. „Es wird heute zunehmend auf den eigentlichen Akt reduziert.“

Test bei Gesundheitsamt bleibt anonym

Wie hoch die Zahl der Infizierten in Lehrte ist, kann Tschirner nicht genau sagen. „Da wir eher für die Suchtkranken zuständig sind, kennen wir die Zahlen nicht.“ Aufklärung sei aber wichtig. Ritschel wies darauf hin, dass man sich bei einem Verdacht vertrauensvoll an das Gesundheitsamt wenden kann. „Es gibt bei vielen die Angst, dass die Daten dann weitergeleitet werden.“ Der Test werde aber anonym gemacht.

Von Michael Schütz