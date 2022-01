Lehrte

Es hat keine Minute gedauert, da hatte Sänger Stefan Wittke schon sein Publikum erobert. Mit „Wochenend und Sonnenschein“ öffnete er gleich zum Auftakt des Neujahrskonzerts im Rosemarie-Nieschlag-Haus der guten Laune Tor und Tür. Und diese zog sich durch das ganze Konzert des Duos „Männerherzen“. Mit augenzwinkerndem Charme und mitreißendem Temperament präsentierten Wittke am Mikrofon und Karsten Ruß am Piano Schlager der Zwanziger- und Dreißigerjahre.

Das Publikum erweist sich als textsicher

Ob „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frauen“ von Heinz Rühmann, „Nur nicht aus Liebe weinen“ von Zarah Leander oder „Oh, Donna Clara“ – die 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims hingen mit leuchtenden Augen an den Lippen des Arpker Sängers und genossen sichtlich die melodische Reise in frühere Zeiten. Die meisten Damen und Herren im Alter zwischen 80 und 104 Jahren erwiesen sich dabei als erstaunlich textsicher und sangen ganze Passagen der alten Gassenhauer begeistert mit. Bei „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ kannten vor allem die Männer fast jede Zeile.

Die Zuschauerinnen im Rosemarie-Nieschlag-Haus erweisen sich als textsicher. Viele singen die Lieder aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren begeistert mit. Quelle: Gabriele Gerner

Der Schalk blitzte aus den Augen vieler Zuschauer, als Wittke mit einer gehörigen Portion Ironie „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?“ und „Man müsste Klavier spielen können“ darbot. Spätestens beim schwungvollen „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ waren die Glückshormone im Raum geradezu greifbar.

Mischung aus melancholischen und heiteren Stücken

Dem Künstlerduo gelang es, mit einer Mischung aus melancholischen und heiteren Stücken ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Mit kurzen Erläuterungen zur Geschichte der Lieder erzielte Wittke so manchen Aha-Effekt und ließ Erinnerungen wiederaufleben. So berichtete der 54-Jährige, dass das melancholische Stück „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ im Jahr 1924 im Berliner Hotel Adlon geschrieben wurde und dass „Jawoll, meine Herrn“ einst von Hans Albers und Heinz Rühmann in dem Film „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ in der Badewanne gesungen wurde.

„Wochenend und Sonnenschein“: Stefan Wittke und Karten Ruß am Piano versprühten gute Laune im Rosemarie-Nieschlag-Haus. Quelle: Gabriele Gerner

„Schön, dass unser Neujahrskonzert in diesem Jahr wieder drinnen stattfinden konnte“, sagte Sabine Licht, Teamleiterin des begleitenden sozialen Dienstes. Im vergangenen Jahr war das traditionelle Konzert aufgrund der Corona-Pandemie ins Freie verlegt worden. Die Wahl des Duos „Männerherzen“ sei genau die richtige gewesen. „Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben das Konzert sehr genossen“, sagte Licht. „Toll, dass die Künstler bei uns waren und so viel Freude in unser Heim gebracht haben.“

Von Gabriele Gerner