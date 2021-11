Arpke

Nach dem erfolgreichen Freiluftkonzert im Sommer am Lehrter Fachwerkhaus steht das Duo Männerherzen jetzt wieder auf der Bühne. Am Sonntag, 14. November, präsentiert es sein Programm „Die Goldenen Zwanziger“ im Saal von Baltheuers Hoff in Arpke. Einlass ist dort ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber gern gesehen. Zudem bietet das Gasthaus Kaffee und Kuchen an. Der Konzertnachmittag steht unter der 3-G-Regel. Zutritt haben nur gegen Corona geimpfte Personen, Genesene und nachweislich negativ Getestete.

Das Duo Männerherzen besteht aus dem früheren Hämelerwalder Karsten Ruß am Piano und Stefan Wittke, der für den Gesang und Textvorträge zuständig ist. Letzterer hat in Baltheuers Hoff ein Heimspiel: Er ist in Arpke zu Hause.

Lesen Sie auch So war das Männerherzen-Konzert am Lehrter Fachwerkhaus

Ruß und Wittke präsentieren bekannte Schlager aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren, darunter Titel wie „Was kann der Sigismund dafür?“, „Ich küsse Ihre Hand, Madame“ und „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“. Ergänzt wird das Musikprogramm mit Texten von Kurt Tucholsky, einem der bekanntesten und humorvollsten Autoren und schärfsten Beobachter jener Epoche.

Am Sonntag, 19. Dezember, spielen die Männerherzen in Scheuers Hof in Immensen. Einlass ist dort ebenfalls ab 15 Uhr. Am Mittwoch, 22. Dezember, um 20 Uhr tritt das Duo im Leibniz-Theater in Hannover auf.

Von Achim Gückel