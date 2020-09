Hämelerwald

Eine musikalische Weltreise der besonderen Art bietet die Sozialtherapie auf dem Gut Adolphshof mit ihrem letzten öffentlichen Konzert in diesem Jahr an. Am Sonntag, 13. September, wird das Duo VielSaitig im Gutspark zu Gast sein. Die beiden Musiker Jana Springer und Mario Krapf-Springer sind als Band mit einem abwechslungsreichen Programm unterwegs. Ihr Gastspiel auf dem Gutshof beginnt um 18 Uhr.

Vor allem im Bereich der keltischen Musik hat das Duo langjährige Erfahrungen. Aber auch temporeicher Klezmer, dänischer Torfstechertanz und Tango Argentino gehören zum Repertoire von VielSaitig. Und gesanglich bringen sie nicht nur Lieder aus dem norddeutschen Raum zu Gehör.

Öffentliche Konzerte im Saal sind nicht möglich

Jana Springer hat Geige an der Hochschule für Musik in Rostock studiert. Bandkollege und Ehemann Mario ergänzt sie instrumental mit der Gitarre. Beide sind auf Adolphshof keine Unbekannten. Mario Krapf-Springer war einige Jahre als Hausvater in der sozialtherapeutischen Einrichtung tätig und hat in dieser Zeit mit einem sehr stimmungsvollen Irish-Folk-Festival musikalische Spuren hinterlassen.

Das Konzert am 13. September beschließt coronabedingt den öffentlichen Teil des Programms auf dem Adolphshof in diesem Jahr. Im weitläufigen Gutspark lassen sich die Hygieneregeln gut einhalten. Die restlichen Konzerte in der Winterzeit würden im Saalbau stattfinden, der aus Platzgründen nur interne Veranstaltungen ermöglicht.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen.

Von Achim Gückel