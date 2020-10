Lehrte

Dazu braucht man schon spezielles Werkzeug und kriminelle Energie: Unbekannte haben in Ahlten an der Straße Am Wassergraben ein hochwertiges Damen-E-Bike gestohlen – obwohl es mit einem Seilschloss an der Straße vor einem Wohnhaus gesichert war. Den Wert beziffern die Ermittler des Polizeikommissariats Lehrte auf rund 1800 Euro.

Bei dem Velo handelt es sich um ein graues 28er-Damenrad der Marke Triumph. Der Diebstahl muss sich in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, zugetragen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn