Seit gut zwei Monaten dürfen in Deutschland Elektrotretroller herumdüsen. Jetzt ist es in Lehrte erstmals zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter gekommen. Dabei wurde die 52-jährige Fahrerin schwer verletzt. Die Frau hatte nach Auskunft der Polizei mehrere Fehler begangen: Sie fuhr mit ihrem besonders leistungsstarken E-Scooter auf einem Radweg in entgegengesetzter Richtung, und sie war laut Polizeiangaben auch nicht in Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis.

Roller mit 1000-Watt-Motor

Die herkömmlichen E-Scooter, die auch von Verleihfirmen angeboten werden, können von allen Personen ab 14 Jahren gefahren werden, ein Führerschein ist nicht erforderlich. Die Roller dürfen nicht schneller als 20 Stundenkilometer sein und müssen auf dem Radweg gefahren werden. Nach Angaben der Lehrter Polizei war die 52-Jährige aber mit einem deutlich leistungsstärkeren Modell unterwegs: Demnach handelte es sich um einen Roller der Marke E-Flux mit einem 1000-Watt-Motor. Der Scooter erreicht laut Herstellerangaben eine Höchstgeschwindigkeit von deutlich mehr als 30 Kilometer pro Stunde.

Diese Modelle müssen auf der Straße fahren. Zudem ist laut einer Sprecherin der Lehrter Polizei eine entsprechende Lizenz notwendig. Weil die 52-Jährige diese Erlaubnis nicht vorweisen konnte, wurde ein Verfahren gegen die Frau eingeleitet.

Auf der falschen Seite unterwegs

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr an der Burgdorfer Straße. Ein 29-Jähriger wollte dort mit seinem VW in die Schützenstraße abbiegen und übersah die Lehrterin mit dem E-Scooter, die ihm auf dem Radweg auf der falschen Straßenseite entgegenkam. Beim Zusammenstoß stürzte die 52-Jährige. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Roller sowie am Auto entstand Sachschaden.

Eine Helmpflicht gibt es für E-Scooter generell nicht. Die schwer verletzte 52-Jährige hatte nach Angaben der Polizei keinen Helm getragen.

Von Achim Gückel