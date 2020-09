Lehrte

Da kommt einiges auf einen 44-jährigen Lehrter zu: Der Mann war am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Köthenwaldstraße aufgefallen, weil an seinem E-Scooter nicht das erforderliche Kennzeichen angebracht war. Bei seiner Personendurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Beamten des Polizeikommissariats Lehrte anschließend eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin.

Nach Angaben der Ermittler hatte der 44-Jährige offensichtlich bereits vor Fahrtantritt berauschende Mittel zu sich genommen. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen verschiedener Verstöße strafrechtlich verantworten.

Von Oliver Kühn