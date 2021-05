Lehrte

Der ehemalige Bürgermeisterkandidat Oliver Gels meldet sich zurück. Zur Kommunalwahl im September will der 45-Jährige mit einer eigenen Wählergruppe antreten. Damit löst er ein Versprechen ein, das er schon 2019 direkt nach der Bürgermeisterwahl angekündigt hatte. Mit seiner parteilosen Kandidatur wollte der Polizeibeamte und Vorsitzende der Lehrter Siedlergemeinschaft Glück auf seinerzeit in Lehrte ein Signal setzen und vor allem gegen den damaligen Amtsinhaber Klaus Sidortschuk antreten. Mit 19,7 Prozent der Stimmen erzielte Gels seinerzeit einen Achtungserfolg, am Ende hatte es damit aber nur bis zum ersten Wahlgang gereicht.

Nun wirft Gels seinen Hut erneut in den Ring. „Die Kommunalwahl steht vor der Tür, und wir wollen uns als Team Gels darauf vorbereiten“, kündigt er an. Bei einem ersten Treffen am Sonntag, 16. Mai, soll zunächst einmal das generelle Interesse für eine Wählergruppe abgeklopft werden. „Wir müssen klären, wie die dann noch zu gründende Wählergruppe heißen soll, wer dabei sein und wer sich als Kandidatin oder Kandidat aufstellen lassen möchte und welche Themenschwerpunkte für den Wahlkampf gesetzt werden sollen“, kündigt Gels an.

Erste Interessenten gibt es schon

Einige Interessenten gebe es bereits, auch solche, die kandidieren würden. Ein konkretes Wahlprogramm stehe noch nicht. Wie schon bei der Bürgermeisterwahl 2019 gehe es aber auch diesmal wieder um Themen wie Schulpolitik, Kita-Plätze und Straßenverkehr. „Bei uns sind all diejenigen richtig, die Interesse an der Mitwirkung in der Kommunalpolitik haben, Lehrte nach vorne bringen möchten, sich aber in den Programmen der bisherigen Parteien nicht wiederfinden und sich auch nicht an eine Partei binden möchten“, erklärt Gels.

Das Treffen der potenziellen Wählergruppe findet am Sonntag, 16. Mai, ab 17 Uhr auf der Tribüne im Stadion Am Pfingstanger statt. Bei Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes bei Betreten des Sportgeländes muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden. Auf der Tribüne gelten die nötigen Sicherheitsabstände. Die Teilnehmer werden über die Luca- oder die Corona-Warn-App registriert.

Von Katja Eggers